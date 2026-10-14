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    Еще один дом в Подмосковье подключили к газу по президентской программе

    Фото: Пресс-служба АО «Мособлгаз»

    В рамках президентской программы социальной газификации подвели газ до границ участков, в том числе к дому Натальи Владимировны и Николая Сергеевича — он стал 119-м подключенным объектом.

    Работы выполнили в сжатые сроки, несмотря на сложные погодные условия: сотрудники компании оперативно провели необходимые мероприятия даже в период сильных снегопадов.

    Переход на газовое отопление существенно снижает расходы жителей и повышает комфорт проживания — ранее семья отапливала дом дровами, тратя на это порядка 30 тысяч рублей за сезон.

    Жители газифицированных населенных пунктов вправе подать заявку на участие в проекте через интерактивную карту газификации.

    Жители всех газифицированных населенных пунктов могут принять участие в президентском проекте и подвести газ до границ участков бесплатно. Главное условие — дом должен быть зарегистрирован.

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