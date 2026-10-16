Фельдшер скорой помощи Подмосковья вышла замуж за спасенного пациента

В середине января фельдшер Московской областной станции скорой помощи Владлена Александрова спасла 35-летнего пациента с инфарктом, который впоследствии стал ее супругом. Об этой истории рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Вызов на подстанцию в Железнодорожном поступил к бригаде, где Владлена, выпускница Орехово-Зуевского филиала медколледжа, проходила практику у врача Светланы Ткачевой. Прибыв на место, медики сначала приняли поведение мужчины за симуляцию, так как инфаркт в 35 лет казался маловероятным.

«А когда сняли электрокардиограмму, увидели, что реально развивается инфаркт миокарда. Сделала обезболивание и срочно — на госпитализацию! Пока везли в Реутов, а это минут 40 в пути, успокаивала его, даже взяла за руку. Контролировала витальные функции на мониторе, подключив и другие приборы на борту. Удалось стабилизировать его состояние, ну, а поначалу у него была паническая атака… Симпатия некая к нему появилась: жалко стало, такой молодой мужчина, а уже инфаркт», — рассказала о необычном знакомстве с будущим мужем фельдшер Александрова (Пономарева).

Пациент Илья Пономарев попал в кардиологию, но не забыл спасительницу. Через три недели с помощью заведующей подстанции Татьяны Голтва он нашел контакты Владлены в соцсетях.

В октябре коллеги по скорой помощи уже поздравили новую семью со свадьбой.

В медицину Владлена пришла из нефтяной сферы, имея диплом экономиста-международника и знание трех языков.

«Моя мама, Лия Владимировна, 35 лет работала на скорой помощи в выездной бригаде. Она и сейчас — на родной подстанции, уже диспетчером. Всегда восхищалась ее работой. Решила пойти по ее стопам и окончила Московский областной медицинский колледж», — поделилась фельдшер Пономарева.