После мощного снегопада в Коломне на расчистку улиц вышли десятки работников коммунальных служб. Они убирают дороги и проводят противоледную обработку.

Во вторник на устранение последствий снегопада направили 104 единицы техники и 55 рабочих дорожного хозяйства. Также коммунальщики создали запас более шести тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Всего в округе к работе в зимний период готовы приступить 104 единицы дорожной техники и 181 единица техники для уборки общественных пространств, а также более 780 сотрудников.

Специалисты тщательно убирают опасные участки дорог, автобусные маршруты, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам. За выходом техники следят по системе РНИС, а работу сотрудников отслеживают по Яндекс.Вектору.

В связи с мощным снегопадом жителям Москвы посоветовали пересесть с личных автомобилей на метро. В столичном дептрансе уточнили, что вечером время в пути на машине может увеличиться.