Коммунальщики приступили к уборке снега в Чехове. Специалисты в ручном режиме устраняют последствия снегопада.

Они расчищают дорожки и тротуары, а также посыпают поверхность реагентами. Благодаря противоледной обработке пути становятся безопасными, несмотря на непогоду.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мощных снегопадах. В едущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что с 24 по 25 ноября выпадет от четверти до трети месячной нормы осадков.

По его словам, из-за циклона к вечеру вторника снежный покров составит до 3-8 сантиметров. Специалист добавил, что самый мощный снегопад с сильным северным ветром пройдет в ночь на среду.