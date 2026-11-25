К уборке снега привлекли более 120 дворников и 28 тракторов МБУ «ОГХ», еще 56 единиц спецтехники привлекли от подрядных организаций. Коммунальщики расчищают автомобильные дороги, дворовые территории, подходы и подъезды к социальным учреждениям.

Городские службы продолжают борьбу с последствиями снегопада в столице. В первую очередь коммунальщики расчищают подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, пересадочным узлам и социальным объектам.