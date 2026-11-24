Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье перешли на усиленный режим работы в связи с приближением циклона. В отдельных районах области ожидается до 15 сантиметров снега, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Для своевременного обслуживания контейнерных площадок продолжительность рабочих смен экипажей увеличили на два-три часа. Спецтехника начинает выезжать в 5:00 утра. За смену каждая машина обслуживает от 40 до 70 площадок.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщал, что парк специализированной техники насчитывает более тысячи машин, около 600 из которых ежедневно выходят на маршруты.

Основными препятствиями для вывоза отходов в непогоду становятся снежные заносы, поваленные деревья и неправильно припаркованные автомобили. При необходимости к расчистке подъездов подключают муниципальные службы.

Усиленный режим действует во всех городских округах Подмосковья. Ежедневный контроль за своевременностью вывоза отходов осуществляет Центр содержания территорий.