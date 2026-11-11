Аварийное здание школы №20 снесут в Балашихе

В квартале Лукино в Балашихе приступили к сносу аварийного здания бывшей школы № 20. Работы на Щелковском шоссе, 121, планируют завершить до конца 2026 года, сообщили в Мособлархитектуре.

Трехэтажное кирпичное строение площадью более 890 квадратных метров возвели в 1930-х годах. Оно расположено рядом с жилыми домами и памятником архитектуры XIX века — церковью Покрова Пресвятой Богородицы, построенной по проекту Осипа Бове.

В начале 2010-х годов школу закрыли из-за ухудшения состояния строительных конструкций, а образовательное учреждение присоединили к другому. С тех пор здание пустовало и постепенно разрушалось. Впоследствии его признали аварийным и включили в программу ликвидации опасных объектов.

Всего в Балашихе выявили 427 проблемных объектов. Из них 281, или 66%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с законодательством. Работу по устранению таких объектов продолжат.