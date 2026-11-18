В Воскресенске устраняют последствия непогоды после снегопада

В Воскресенске коммунальные службы активно устраняют последствия непогоды. Не столько масштабная, сколько очень важная работа — уборка снега во дворах жилых домов.

Мокрый снег и дождь продолжают осложнять обстановку в Московской области. По данным регионального Минтранса, минувшей ночью дорожники обработали противогололедными материалами около 4,4 тысячи километров региональных трасс. Для этого задействовали более 170 комбинированных дорожных машин.

Днем на дорогах работают свыше 300 единиц спецтехники и 940 специалистов. Отдельно для уборки снега в Подмосковье вывели 174 машины и 80 дорожных рабочих.

Синоптики прогнозировали потепление до +4 градусов, однако риск гололедицы сохранится. Водителей просили не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.