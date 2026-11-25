Коммунальщики Волоколамска встретили балканский циклон во всеоружии, на дороги вышли снегоуборочные машины. В Королеве дороги обрабатывают пескосоляной смесью, что предотвращает обледенение полотна.

Машины работают по две, это позволяет увеличить протяженность маршрута очистки, а также способствует более эффективной уборке снега от середины дороги к обочинам. Техника будет работать до окончания снегопада. В случае необходимости снегоуборочные машины направят на аварийные участки.

В Волоколамске на расчистке улиц вышли четыре машины, с усилением снегопада количество техники удвоили. Тракторы курсируют по главным транспортным артериям округа.

В Королеве активно бороться с последствиями снегопада начали накануне в 17:00. На дороги вышло девять тракторов с щетками, они проработали на улицах города до 21:00.

Затем для обработки дорог пескосолью на улицы города вышли шесть комбинированных дорожных машин и четыре трактора-пескача. Утренняя смена приступит к работе в 08:00.