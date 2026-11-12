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    Акцию «Покорми птиц» анонсировали в Подмосковье

    Синица весной в Подмосковье
    Фото: Синица весной в Подмосковье/Медиасток.рф

    В Подмосковье 12 ноября отметили Синичкин день, посвященный помощи птицам с наступлением холодов. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    «Хотя день и называется Синичкиным, но он призван напомнить обо всех птицах, которым может понадобиться помощь людей, когда наступят настоящие холода», — отметил Фирсов.

    Он также сообщил, что с наступлением устойчивой морозной погоды в регионе стартует традиционная акция «Покорми птиц».

    По словам министра, в прошлом сезоне акции приняли участие более 70 тысяч жителей Подмосковья.

    На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано 314 видов птиц, из которых 214 гнездятся здесь или когда-либо отмечались на гнездовье. Остальные виды пролетают через территорию области в период сезонных миграций или регистрируются здесь в качестве залетных. В последнее издание Красной книги региона занесено 68 видов, это более трети всей особо охраняемой фауны Подмосковья.

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