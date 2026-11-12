Акцию «Покорми птиц» анонсировали в Подмосковье

В Подмосковье 12 ноября отметили Синичкин день, посвященный помощи птицам с наступлением холодов. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Хотя день и называется Синичкиным, но он призван напомнить обо всех птицах, которым может понадобиться помощь людей, когда наступят настоящие холода», — отметил Фирсов.

Он также сообщил, что с наступлением устойчивой морозной погоды в регионе стартует традиционная акция «Покорми птиц».

По словам министра, в прошлом сезоне акции приняли участие более 70 тысяч жителей Подмосковья.

На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано 314 видов птиц, из которых 214 гнездятся здесь или когда-либо отмечались на гнездовье. Остальные виды пролетают через территорию области в период сезонных миграций или регистрируются здесь в качестве залетных. В последнее издание Красной книги региона занесено 68 видов, это более трети всей особо охраняемой фауны Подмосковья.