В Раменском продолжают приводить в порядок городские территории после непогоды. Коммунальные службы убирают снег во дворах, обрабатывают пешеходные дорожки противогололедными материалами и очищают общественные пространства.

Работы ведут в том числе возле Дворца культуры «Сатурн». Специалисты расчищают территорию и наводят порядок, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей.

Дорожные службы в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды.

Столичный регион накрыл снежный фронт.

На дороги Подмосковья для уборки снега вывели 80 специалистов и 174 единицы спецтехники, отмечали в Минтрансе.

Дождь и мокрый снег продолжат идти в столичном регионе днем 18 ноября и в ночь на 19 ноября. Температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.