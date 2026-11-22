На следующей неделе в столичный период придет активный южный циклон с Балкан, который принесет с собой ощутимые перемены в погоде. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в среду, 25 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается снегопад.

«Выпадет снег, и высота снежного покрова на юго-востоке области в среду может достичь семи-восьми сантиметров, на северо-западе — двух-трех сантиметров», — предупредил эксперт.

Середина недели также ознаменуется похолоданием. В ночное время ожидается около −2 градусов.

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