Синоптик Ильин: выпавший снег растает почти во всем Московском регионе

Снег, который начал идти с утра 18 ноября, растает почти по всей территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что днем снегопад будет временами ослабевать, но к вечеру вновь усилится, а ночью перейдет в смешанную фазу. В четверг температура в большей части региона будет плюсовой, в столице — +4… +6. Пройдет дождь.

«К субботе без снега останется большая часть Московской области, но на севере и северо-востоке сохранятся очаги снежного покрова. Не исключено, что они долежат до начала следующей недели», — рассказал метеоролог.

Приблизительно с 24 ноября должны начаться новые снегопады, более продолжительные, при отрицательных температурах как ночью, так и днем.

«И тот снег уже уйдет в зиму», — подытожил Ильин.

Ранее в подмосковном Минтрансе сообщили, что в связи с осадками на дороги Московской области вывели 174 единицы спецтехники и 80 специалистов.