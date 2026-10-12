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    Подмосковная студентка победила на чемпионате по сварке «Кубок Weldex 2026»

    Фото: Министерство образования Московской области

    С 7 по 9 октября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошел Национальный чемпионат по сварке «Кубок Weldex 2026». Победу в нем одержала мастер производственного обучения колледжа «Подмосковье» Анна Чаус.

    Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. По итогам конкурсных испытаний в номинации «Женщина в сварке» Чаус заняла первое место.

    В ходе испытаний участники продемонстрировали теоретические знания, а затем — практические сварочные навыки. История профессионального пути Чаус началась с желания попробовать выполнить сварочный шов. Уже через несколько месяцев она поступила на профильное обучение и начала совмещать освоение теории с интенсивной практикой.

    Первые месяцы работы потребовали значительной адаптации: необходимо было привыкнуть к особенностям экипировки, а также освоить техническую составляющую. В колледже отметили, что сейчас преподаватель продолжает профессиональную деятельность и активно передает свой опыт обучающимся, делая акцент на системном подходе, аккуратности и готовности учиться на каждом этапе работы. Ее пример, по мнению колледжа, показывает, что в профессии определяющими факторами выступают не возраст и стаж, а личная вовлеченность, ответственность и стремление к высоким стандартам качества.

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