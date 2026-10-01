Дни открытых дверей проведут в Коломенском перинатальном центре в октябре

Коломенский перинатальный центр проведет в октябре четыре Дня открытых дверей для будущих родителей. Мероприятия состоятся 6, 13, 20 и 27 октября и начнутся в 14:00, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Встречи пройдут в конференц-зале медицинского учреждения. Беременные женщины и их близкие смогут познакомиться с врачами и акушерками, посетить отделения стационара и узнать, как проходит госпитализация и подготовка к родам.

«Мы приглашаем будущих мам на экскурсию по отделениям центра, на которой покажем приемный покой, родовые залы и палаты в послеродовом отделении. Наши врачи и акушерки расскажут об этапах родов, правильном дыхании и возможных видах обезболивания», — рассказала заведующий родовым отделением Коломенского перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Татьяна Волкова.

Специалисты также ответят на вопросы будущих родителей, в том числе расскажут о возможности присутствия партнера во время операции кесарева сечения.

Предварительная запись на мероприятия не нужна. Вход свободный. Перинатальный центр расположен в Коломне по адресу: улица Дзержинского, дом № 25. Войти можно через подъезд № 3 со стороны улицы Чкалова.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-496-619-36-11 и 8-496-619-36-12.