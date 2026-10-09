Рейд по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

Профилактический рейд прошел 8 октября на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. Его участники напомнили пассажирам о безопасном поведении на железной дороге, чтобы предупредить нарушения.

К акции присоединились сотрудники администрации муниципалитета, РЖД, Административно-пассажирской инспекции и «Волонтеры Подмосковья». Пассажирам вручили памятки и объяснили: пересекать пути можно лишь по оборудованным переходам, предварительно проверив, что поезд не приближается. Ожидающим электричку посоветовали соблюдать расстояние до края платформы, отложить телефон и снять наушники.

«Безопасность на железной дороге во многом зависит от ответственного поведения самих пассажиров. Регулярные рейды позволяют своевременно напоминать жителям о простых, но жизненно важных правилах, а также уделять особое внимание детям и подросткам, информируя их об опасности „зацепинга“», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Такие акции проходят на станциях округа каждую неделю. Дополнительно специалисты ежедневно дежурят на железнодорожных объектах: фиксируют несоблюдение правил и объясняют гражданам, как избежать опасных ситуаций. В образовательных учреждениях муниципалитета на регулярной основе проводят занятия по безопасности.