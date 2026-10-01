Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 октября

В Ногинском сельском участковом лесничестве 30 сентября потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. По данным ведомства, 1 октября на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности.

Возгорание обнаружили в трех километрах от деревни Дальняя Павлово-Посадского городского округа. В тушении участвовали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Пожар потушили в день выявления.

По данным комитета, 1 октября на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах прогнозируют третий класс. Такая же ситуация ожидается 2 и 3 октября, 3 октября к ним добавится лесничество «Русский лес», а 2 октября — Истринское и Звенигородское лесничества.

В ближайшие дни температура составит +10…16 градусов, ночью — 0… +8 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

При обнаружении возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.