Прием жителей по вопросам ЖКХ прошел в Павловском Посаде

В ходе приема рассмотрели 7 обращений, каждое из которых касается проблем, влияющих на комфорт и безопасность горожан. Одним из наиболее острых стал вопрос о состоянии подъезда в доме № 91/20 по улице Кирова, где недавно произошел пожар. Жильцы обеспокоены необходимостью комплексного ремонта. По итогам встречи принято решение в кратчайшие сроки восстановить освещение и остекление, а затем выполнить основные работы.

Еще одна проблема — неравномерный напор воды в доме № 9 по улице Пролетарская. Для выявления точной причины перебоев планируют задействовать специальное измерительное оборудование. После диагностики специалисты приступят к устранению неполадки.

Актуальной оказалась ситуация с контейнерной площадкой на улице МЖД, которая регулярно переполняется. Администрация округа разработала комплекс мер: на площадке установят камеры видеонаблюдения, организуют ежедневный мониторинг ее состояния, а при необходимости — оперативный подбор мусора. Это позволит поддерживать чистоту и выявлять нарушителей.

Жителям также дали разъяснения по ряду важных тем. В частности, какие действия необходимо предпринять при протечке в квартире из-за соседей, а также разъяснили порядок переселения из аварийного жилья. На контроль взяты и другие значимые вопросы — затопление подвала в одном из домов и подготовка жилого фонда к зимнему периоду. Эти направления требуют пристального внимания, поскольку напрямую связаны с безопасностью и комфортом жителей в холодное время года.

Личные приемы граждан — важный инструмент прямого диалога. Каждый житель может озвучить свою проблему и получить квалифицированную помощь. Ознакомиться с графиком ближайших приемов можно на официальном сайте администрации Павлово-Посадского городского округа или по телефону 2-99-05.