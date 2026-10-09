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    Уличное освещение отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Подмосковье восстановили освещение на некоторых участках региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Сотрудники «Мосавтодора» во время обследования дорожной сети выявили неисправные линии наружного освещения и оперативно их отремонтировали. Работы провели в 12 округах как в городской черте, так и вблизи малых населенных пунктов, а также еще в нескольких округах.

    Освещение восстановили в Балашихе на Салтыковском путепроводе и в деревне Русавкино-Романово на улице Дорожной, в Раменском в селе Быково на Жуковском шоссе и в деревне Верее на Островецком шоссе, в Коломне в поселке Радужном на улице Московской, в селе Непецино и вблизи села Лысцево, в Подольске в микрорайоне Львовском на улице Московской и в микрорайоне Климовск на улице Школьной, в Егорьевске на проспекте Ленина и в селе Саввино на улице Саввинской, а также в Воскресенске в деревне Щельпино на улице Ленинской.

    Кроме того, линии наружного освещения отремонтировали в Шатуре в деревне Дубровке, в Домодедове в селе Кишкино, в Богородском вблизи остановки «Новоград Монино», в Кашире у деревни Топканово, в Серебряных Прудах в деревне Александровке и в Чехове в деревне Волосово.

    В Минтрансе отметили, что неисправности освещения существенно снижают уровень безопасности. Особенно критична эта проблема в осенне-зимний период из-за короткого светового дня.

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