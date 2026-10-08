Более 18 тысяч жителей Подмосковья обратились к Рузскому регоператору через МФЦ

С начала года специалисты Рузского регионального оператора приняли в офисах МФЦ 18 тысяч жителей Подмосковья. Такой формат позволяет решать вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами без посещения центральных офисов компании. Об сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

В МФЦ по принципу «одного окна» можно проверить начисления, сведения о лицевом счете и наличии задолженности. Здесь же принимают заявления на перерасчет платы из-за временного отсутствия, помогают уточнить данные собственника и площадь недвижимости.

Кроме того, специалисты консультируют по заключению договора на обращение с ТКО и принимают необходимые документы. Во время личного приема жители могут показать подтверждающие бумаги и получить разъяснения по дальнейшим действиям.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что система продолжает развиваться. Сейчас работает более 25 точек обслуживания, при этом сеть офисов расширяется. Обратиться за консультацией можно без предварительной записи.

Рузский регоператор обслуживает территории Власихи, Волоколамского, Восхода, Истры, Красногорска, Краснознаменска, Лотошина, Можайского, Молодежного, Наро-Фоминского, Рузского, Одинцовского и Шаховской.