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    Жители Подмосковья записались в кружки и секции через госуслуги 44 тысяч раз

    Фото: медиасток.рф

    Жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» более 44 тыс. раз за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Второй по популярности стала услуга «Выписка из домовой книги» — по ней подали более 18 тыс. заявлений. На третьем месте оказалась выдача и замена социальных карт жителя Московской области, свыше 14,6 тыс. заявок.

    В рейтинг госуслуг также вошли «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 13,9 тыс. заявлений) и льготное питание школьников (более 5,4 тыс. заявок).

    На региональном портале госуслуг доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получать их в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

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