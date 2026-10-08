Артисты из Наро-Фоминска выступили на осеннем этапе «Театрального поединка»

На одной площадке встретились команды из разных городов Подмосковья — Ивантеевки, Видного, Ногинска и Наро‑Фоминска. Несмотря на соревновательный формат, атмосфера получилась по‑настоящему теплой и дружеской: участники искренне поддерживали друг друга, и это сделало проект не просто состязанием, а настоящим праздником театра.

Талантливые ребята из «Маскерс», которое объединило участников студий «Маска» и «Мечтатели» Дворца культуры «Созвездие» Наро-Фоминска, доказали, что умеют не только уверенно держаться перед публикой, но и мгновенно находить творческие решения. Наро-Фоминские артисты особенно ярко смогли раскрыть свой потенциал в искусстве импровизации.

Особый вклад в выступление внесла группа поддержки «Маскерс»: к каждому раунду ребята готовили новые искрометные кричалки, которые заряжали артистов и зрителей энергией.

Результаты осеннего этапа проекта «Театральный поединок» станут известны 12 октября.