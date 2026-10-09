Историческую выставку открыли в парке «Патриот» в Одинцове

Пресс-служба Администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба Администрации Одинцовского г. о.

Экспозиция посвящена ключевым вехам октября в летописи российского государства и Вооруженных Сил. Мероприятие прошло в рамках деятельности Центра содействия реализации проектов «Русского географического общества» в Вооруженных Силах России. Выставка объединила шесть тематических проектов, каждый из которых раскрывает свою грань ратной и созидательной истории России.

Начальник центра подготовки и отображения оперативной информации Национального центра управления обороной РФ полковник Сергей Карпаков и заместитель директора парка «Патриот» Олег Жеухин обратились к гостям с приветственным словом.

Торжественную атмосферу дополнила концертная программа с участием Виктории Сушко, которая исполнила авторские песни и стихотворения: «Молится душа», «Наши павшие», «О героях», «Я, конечно, за мир и за дружбу!» и «Алешка».

После торжественной части гости мероприятия ознакомились с экспозициями в сопровождении экскурсоводов.