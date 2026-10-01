Мост через железнодорожные пути благоустроили в Наро‑Фоминском округе

Плановые работы по содержанию пешеходного моста через железнодорожные пути, соединяющего два крупных микрорайона города, подошли к концу. Работы выполнили специалисты учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Рабочие подошли к задаче комплексно: сначала очистили конструкции от загрязнений — это обязательный этап для качественного сцепления последующих покрытий с металлом. Затем обновили лакокрасочное покрытие: пролеты, перила и ограждения заново покрасили.

Такая обработка — важная мера защиты металлических элементов от коррозии: грамотно нанесенное покрытие продлевает срок службы конструкций и снижает риск преждевременного износа.

Особое внимание уделили безопасности пешеходов. В пешеходной зоне и на ступенях перехода нанесли специальное антискользящее покрытие. Это особенно актуально в межсезонье и зимой: даже при осадках, наледи или мокром снеге риск поскользнуться заметно снижается, а передвижение по мосту остается безопасным, особенно для пожилых людей и родителей с детьми.

Теперь мост не только выглядит опрятно, но и отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Благодаря своевременному и качественному обслуживанию жители могут спокойно и уверенно пользоваться переходом.

Администрация округа продолжает планомерную работу по поддержанию городской инфраструктуры в надлежащем состоянии.