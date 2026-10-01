Подмосковная компания приняла участие в конференции по управлению здоровьем

Подмосковная компания Aravia приняла участие в третьей конференции по управлению здоровьем и возрастом, организованной сообществом «Ко-Лаб». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций региона.

На мероприятии обсуждали влияние стресса на преждевременное старение, методы коррекции возрастных изменений и возможности ранних онкоскринингов. Основное внимание в этом году уделили коже.

Во время конференции гости прошли диагностику кожи лица на специальном аппарате, проконсультировались с технологом бренда и подобрали комплексный домашний уход. В компании отметили приверженность индивидуальному подбору уходовой терапии.

Aravia разрабатывает и выпускает профессиональную косметику для ухода за лицом, телом и волосами, а также специализированные средства для депиляции и салонных процедур.

Компания создала и развивает Клуб экспертов — сообщество для бьюти-мастеров. Его цель — повысить уровень образованности специалистов и научить их осознанно подходить к выбору методов и средств, понимать процессы, происходящие в коже, и принимать взвешенные решения в практике. Участникам доступно непрерывное обучение, экспертная поддержка и другие возможности для роста.