Кулинарные конкурсы и викторины проведут на фестивале в Люберцах 3 октября

Фото: На гастрономическом фестивале «Каша из топора на полях Бородина» готовили множество закусок для дегустации / Медиасток.рф

3 октября в Наташинском парке Люберец впервые пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы Люберец. Золотой картофель». Праздничная программа начнется в 11:00. Для гостей подготовят конкурсы, викторины, ярмарку и многое другое. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Главным событием станет кулинарный конкурс. Участники приготовят блюда из картофеля, после чего определят победителя. Кроме того, на фестивале планируют установить рекорд по приготовлению самого большого картофельного блюда. После фиксации достижения его смогут попробовать все желающие.

Для посетителей также подготовили тематическую викторину, которая продлится два часа. Вопросы будут посвящены истории культуры и кулинарным особенностям, а участникам разыграют более 200 продуктовых и памятных призов.

На территории парка разместятся фермерская ярмарка, выставка изделий народных мастеров и фудкорт. В шатрах и палатках шеф-повара представят свои варианты уличной еды.

В программу войдут творческие занятия для детей, молодежи и участников проекта «Активное долголетие». Гости смогут сделать браслеты и декоративные панно. Кроме того, запланированы выступления местных артистов и танцевальные площадки.

Для фотографий оборудуют тематическую зону с маскотами фестиваля. Специальным гостем праздника станет «Луховицкий огурец».