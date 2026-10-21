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    Спортсмены из Химок виграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях по борьбе

    Фото: Федерация спортивной борьбы России

    Представители Московской области завоевали золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти В. Н. Лататуева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир прошел с 15 по 17 октября в Ярославле. Золото среди мужчин в весовой категории до 97 килогрммов завоевал Анатолий Аверин (СШОР по единоборствам, Химки).

    Серебряные медали получили Играмудин Зиядханов (до 65 килограммов), Ашот Агамирян (до 97 килограммов), а также юноши до 18 лет Магомед Барахоев (до 65 кг) и Павел Семенов (до 71 килограмма). Все они представляют СШОР по единоборствам в Химках.

    Бронзу среди мужчин завоевали Ярослав Кобин (до 72 килограммов) и Максим Аверин (до 97 килограммов). Оба также выступают за СШОР по единоборствам в Химках.

    Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир состоялся в 14-й раз и был посвящен памяти подполковника ФСБ Владимира Лататуева. В нем приняли участие свыше 400 спортсменов из 30 регионов России.

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