Благотворительная ярмарка прошла в школе № 2 в Дмитрове

Первую в этом учебном году благотворительную ярмарку «Добрые сердца» организовали 13 октября ученики Дмитровской школы № 2 вместе с родителями и педагогами. Собранные средства направят на помощь участникам специальной военной операции и приобретение материалов для плетения маскировочных сетей.

По словам директора школы Юлии Филипповой, традиция осенних благотворительных ярмарок появилась более 15 лет назад. В этом году было установлено больше 15 столов с домашней выпечкой и сладостями. Каждый класс самостоятельно выбирал угощения и оформлял свою зону. К Году единства народов России школьники приготовили сладкие блюда Татарстана и народов Кавказа.

«Обычно наша благотворительная ярмарка проводится осенью, но если есть запрос от наших защитников на приобретение для них еще нужных грузов, то проводим еще одну — весной», — рассказала Юлия Филиппова.

Школа регулярно направляет помощь участникам СВО, сотрудничая с благотворительным фондом «Офицеры — защитники Отечества». По запросам бойцов закупают медикаменты, перевязочные средства, термокружки и термобелье. Вместе с гуманитарным грузом ребята передают свои письма и рисунки.

«Спасибо ученикам, родителям и педагогам школы за эту традицию. Особенно важно, что школа поддерживает связь с фондом и собирает именно то, что нужно нашим военнослужащим», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.