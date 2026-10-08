Около 5 тысяч жителей Волоколамска сделали прививку от гриппа

В Волоколамском городском округе продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. О важности своевременной вакцинации и формировании коллективного иммунитета рассказал заведующий взрослой поликлиникой Руслан Корсаков.

К настоящему моменту прививку получили более двух тысяч детей и почти три тысячи взрослых. Специалисты настоятельно рекомендуют завершить процедуру до конца ноября, чтобы иммунная система успела выработать надежную защиту до начала эпидемического подъема.

Оптимальным периодом для введения вакцины считается время с сентября по ноябрь — за три недели до активного распространения вируса.

«Вакцины не только защищают тех, кто их получил, но и помогают создать так называемый „коллективный иммунитет“, — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Помимо иммунизации, врачи советуют соблюдать правила неспецифической профилактики: минимизировать контакты с заболевшими, тщательно мыть руки и сбалансированно питаться, уделяя внимание продуктам с витамином С. Хотя прививка не дает абсолютной гарантии от заражения, она существенно снижает риск тяжелого течения болезни и развития осложнений.

Пройти иммунизацию в прививочном кабинете взрослой поликлиники можно по будням: с понедельника по четверг — с 8:00 до 15:00, в пятницу — с 8:00 до 14:00. Запись осуществляется через лечащего терапевта, администратора регистратуры или по единому номеру 122.