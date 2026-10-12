Подозреваемую в незаконном обороте наркотиков задержали в Видном

В Видном сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. При проверке выяснилось, что женщина пришла забирать наркотическое вещество, заказанное через интернет, а ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

Инцидент произошел 11 октября в лесопарковой зоне. Патрульный экипаж Ленинского отдела вневедомственной охраны обратил внимание на женщину, которая что-то искала в земле. Росгвардейцы решили выяснить, что она делает, и во время разговора узнали о цели ее визита.

По словам задержанной, она приобрела наркотик бесконтактным способом и пришла забрать его из тайника-закладки. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — мефедрон массой 0,24 грамма. Женщину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.