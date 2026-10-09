Лицей в Луховицах капитально отремонтируют
В Луховицах продолжается капитальное обновление школьного лицея. Сейчас строители преимущественно занимаются фасадом и внутренней отделкой помещений, сообщили в РИАМО.
На объекте полностью выполнили стяжку полов, возведение перегородок, штукатурные и малярные работы, а также монтаж вентиляции.
Продолжаются обшивка стен гипсокартоном, установка инженерных и слаботочных систем.
Работы идут по графику, все необходимые материалы доставлены. Ежедневно на площадке трудятся 25–30 специалистов, задействованы две единицы техники. Подрядчик планирует завершить ремонт в установленный срок.
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