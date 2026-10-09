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    Лицей в Луховицах капитально отремонтируют

    Фото: Анна Шолохова

    В Луховицах продолжается капитальное обновление школьного лицея. Сейчас строители преимущественно занимаются фасадом и внутренней отделкой помещений, сообщили в РИАМО.

    На объекте полностью выполнили стяжку полов, возведение перегородок, штукатурные и малярные работы, а также монтаж вентиляции.

    Продолжаются обшивка стен гипсокартоном, установка инженерных и слаботочных систем.

    Работы идут по графику, все необходимые материалы доставлены. Ежедневно на площадке трудятся 25–30 специалистов, задействованы две единицы техники. Подрядчик планирует завершить ремонт в установленный срок.

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