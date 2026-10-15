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    В подмосковном индустриальном парке «Титан» откроют колледж

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    В индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе планируется открыть колледж. Об этом в рамках визита в Китай сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    «С начала следующего учебного года на площадке индустриального парка „Титан“ в Ленинском городском округе планируется открыть колледж. В „Титане“ уже работают компании, занятые разработкой и производством робототехники. Они готовы предоставить студентам площадки для практики», — отметила Екатерина Зиновьева.

    Такой формат поможет готовить специалистов, которые нужны промышленности уже сегодня. Студенты, в свою очередь, получат возможность начать карьеру на современном производстве сразу после выпуска, добавила она.

    Зампред в составе делегации правительства Московской области посетила Шанхайский профессиональный колледж науки и технологий, чтобы изучить подход КНР к подготовке специалистов для промышленности.

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Шанхайский профессиональный колледж науки и технологий готовит студентов по 14 инженерным специальностям. Это автопром, производство робототехники, судостроение и так далее.

    Обучение строится вокруг реальных задач предприятий. В обязательной программе — постоянная производственная практика, участие в проектах WorldSkills, работа с современным промышленным оборудованием. По итогам обучения практически 100% выпускников сразу находят работу, в том числе у ведущих мировых производителей.

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