В подмосковном индустриальном парке «Титан» откроют колледж

В индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе планируется открыть колледж. Об этом в рамках визита в Китай сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала следующего учебного года на площадке индустриального парка „Титан“ в Ленинском городском округе планируется открыть колледж. В „Титане“ уже работают компании, занятые разработкой и производством робототехники. Они готовы предоставить студентам площадки для практики», — отметила Екатерина Зиновьева.

Такой формат поможет готовить специалистов, которые нужны промышленности уже сегодня. Студенты, в свою очередь, получат возможность начать карьеру на современном производстве сразу после выпуска, добавила она.

Зампред в составе делегации правительства Московской области посетила Шанхайский профессиональный колледж науки и технологий, чтобы изучить подход КНР к подготовке специалистов для промышленности.