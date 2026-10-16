Сегодня 15:05 Свыше 130 школ и садов построят и отремонтируют в Подмосковье в этом году Фото: местное отделение партии "Единая Россия" в г.о. Одинцово Подмосковье

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В Народную программу «Единой России» на 2026 год включено строительство 20 школ и 26 садов и капремонт 48 школ и 38 садов. Сейчас в Одинцовском округе завершается ремонт старого корпуса гимназии № 14, а в Долгопрудном с опережением графика строится новый детский сад.

Здание гимназии № 14 построили в 1990 году. Долгое время оно работало с высокой нагрузкой: в связи с активной застройкой пятого микрорайона школе не хватало помещений. Ситуация изменилась в 2023 году после открытия пристройки на 500 мест — впервые за 30 лет гимназия смогла отказаться от обучения во вторую смену. Ремонт старого корпуса начался 1 сентября прошлого года. Сейчас работы находятся на завершающем этапе. «В гимназии учатся более 1,6 тысячи детей, около 600 из них — ученики начальной школы. После ремонта обновленный корпус полностью передадут младшим классам. Завершить его планируют до конца года. Масштаб работ впечатляет — все выполняется точно, технологично и современно. Ход работ контролируем вместе с родителями учеников», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Светлана Дейвис.

Фото: местное отделение партии "Единая Россия" в г.о. Долгопрудном

В микрорайоне «Бригантина» Долгопрудного продолжается строительство детского сада на 135 мест. В новом здании откроются шесть групп, включая ясельную. Новый сад станет пятым дошкольным учреждением в микрорайоне.

Сейчас из-за нехватки мест родители вынуждены возить детей в учреждения в других районах города. «Мы переехали сюда три года назад, дочке было полтора года. Место в детском саду ждали долго — возили ее к бабушке на другой конец города. Когда я узнала, что рядом с домом откроется еще один сад, выдохнула. Это многое изменит: сократится время на дорогу, а вечером можно будет дольше побыть с ребенком», — поделилась жительница микрорайона Анна Соловьева. Молодая мама Инна Воронова также рассчитывает, что новый детский сад поможет ее семье совмещать работу и заботу о детях: «У нас двое детей. Младшему два года — ясли рядом с домом станут настоящим спасением. Сейчас мне приходится брать его с собой на работу, что очень неудобно. С нетерпением ждем открытия».

Фото: местное отделение партии "Единая Россия" в г.о. Одинцово

Завершить работы планируют до конца года — подрядчик идет с опережением графика.