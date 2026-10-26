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    Спортсменка из Химок победила на чемпионате России по боксу

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

    Екатерина Куц, представляющая химкинскую академию бокса, стала победительницей чемпионата России по боксу. Турнир принимал универсальный спортивный комплекс «Крылья Советов» в Москве.

    В решающем бою спортсменка показала высокий класс, выдержку и волю к победе — качества, которые уже не раз приводили ее к успеху на самых престижных соревнованиях. Екатерина Куц носит звание заслуженного мастера спорта, неоднократно выигрывала первенство страны, побеждала на чемпионатах мира и Европы. Новая награда органично пополнила ее и без того внушительный список титулов.

    Академия бокса в Химках, где занимается Екатерина, входит в число ведущих центров подготовки боксеров в регионе. Значительный вклад в развитие школы и в становление чемпионов вносит олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Лебзяк. Благодаря его работе в Химках складывается сильная команда, а ее спортсмены стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных турнирах.

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