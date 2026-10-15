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    Детский сад при гимназии №17 в Королеве капитально отремонтируют в этом году

    Фото: Роман Савельев

    Капитальный ремонт в детском саду при гимназии № 17 в Королеве 1980 года постройки выполнили на 52%. Сейчас специалисты прокладывают вентиляцию и слаботочные сети, монтируют водопровод, канализацию и системы отопления, сообщили в РИАМО.

    В подвале и санузлах уложили плитку, обновление фасада выполнено на 70%.

    «Работы идут по графику», — сообщил начальник участка Владимир Боронзенцев.

    По его словам, через две-три недели начнется чистовая отделка, а завершить ремонт планируют до конца года.

    На территории обновят игровые площадки, установят навесы, оборудуют пожарные выходы и пандус. В здании также появятся современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

    Ремонт проводят по национальному проекту «Семья» и государственной программе модернизации образовательной инфраструктуры.

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