Детский сад при гимназии №17 в Королеве капитально отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт в детском саду при гимназии № 17 в Королеве 1980 года постройки выполнили на 52%. Сейчас специалисты прокладывают вентиляцию и слаботочные сети, монтируют водопровод, канализацию и системы отопления, сообщили в РИАМО.

В подвале и санузлах уложили плитку, обновление фасада выполнено на 70%.

«Работы идут по графику», — сообщил начальник участка Владимир Боронзенцев.

По его словам, через две-три недели начнется чистовая отделка, а завершить ремонт планируют до конца года.

На территории обновят игровые площадки, установят навесы, оборудуют пожарные выходы и пандус. В здании также появятся современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт проводят по национальному проекту «Семья» и государственной программе модернизации образовательной инфраструктуры.