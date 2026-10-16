Случайно запертого в машине полугодовалового ребенка спасли Шатуре

В Шатуре сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили шестимесячного ребенка из заблокированного автомобиля. Об этом рассказал старший смены 286-й пожарно-спасательной части Сергей Картошкин.

В четверг, 15 октября, по номеру 112 обратилась многодетная мать. Она сообщила, что автомобиль закрылся вместе с младенцем внутри из-за внезапно сработавшей сигнализации, когда она выходила со старшими детьми.

Прибыв на место, специалисты обнаружили закрытую машину с плачущим полугодовалым малышом. В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью спецоборудования аккуратно опустили стекло и разблокировали двери.

«Женщина сразу взяла его на руки, и ребенок быстро успокоился. Спасательная операция длилась меньше трех минут. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась», — заключил Сергей Картошкин.