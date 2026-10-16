Подмосковные специалисты восстановят детский сад 1937 года постройки в Мариуполе

В Мариуполе специалисты из Московской области проводят капитальный ремонт детского сада, построенного в 1937 году. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Специалисты приступили к работам в 2024 году. Они усилили фундамент, восстановили несущие стены, перекрытия и инженерные сети. Фасад здания утеплили минеральной ватой, оштукатурили и окрасили.

Внутри проводят монтаж центрального отопления, включая теплые полы, укладывают керамическую плитку, а также прокладывают кабели и вентиляционные системы.

Помимо восстановления конструкций, создается безбарьерная среда и обустраивается система контроля доступа. Безопасность объекта контролируют эксперты технадзора Подмосковья, которые уже совершили более 100 выездов на стройплощадку.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете всё правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!», — обратился ранее к экспертам министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

На объекте работают 10 специалистов. После завершения ремонта обновленное здание примет шесть групп детей.