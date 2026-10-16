Более 180 безработных в Подмосковье открыли собственное дело с начала года

С начала года свыше 180 жителей Подмосковья, официально признанных безработными, воспользовались государственной поддержкой для открытия собственного дела через Кадровый центр региона. Об этом сообщило Министерство социального развития Подмосковья.

Среди получателей — шесть участников специальной военной операции и члены их семей. Размер единовременной финансовой выплаты составляет 190 632 рубля. Средства можно направить на развитие собственного бизнес-проекта, в том числе на приобретение необходимого оборудования.

«С начала года более 180 жителей Подмосковья воспользовались государственной поддержкой для открытия собственного дела через Кадровый центр региона. Среди получателей — шесть участников специальной военной операции и членов их семей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Специалисты Кадрового центра консультируют будущих предпринимателей, оценивают их готовность к ведению бизнеса, сопровождают подготовку бизнес-плана и оформление необходимых документов.

Среди направлений, которые выбирают жители Подмосковья, — производство продуктов питания и пошив одежды, технические и медицинские услуги. Собственные бизнес-проекты реализуют и участники специальной военной операции вместе с членами их семей: они открывают станции по ремонту и обслуживанию автомобилей, фермерские хозяйства по разведению свиней и птицы, швейное производство спортивной и военной одежды, выездной сервис по ремонту компьютерной техники, частные кабинеты врача-невролога и юридических услуг.

Чтобы воспользоваться мерой государственной поддержки, необходимо обратиться в Кадровый центр Подмосковья и получить статус безработного. Подробную информацию можно получить в Кадровом центре Подмосковья или по единому контактному номеру 8 (496) 763-04-13.