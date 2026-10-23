Сегодня 13:51 Еще 12 поликлиник построят в Подмосковье по Народной программе за 5 лет Фото: местное отделение "Единой России" в Красногорске Подмосковье

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В Можайске реконструируют хирургический корпус местной больницы, а в Красногорске готовятся к открытию новой поликлиники.

Всего в ближайшие пять лет по новой Народной программе в Подмосковье планируется построить еще 12 новых поликлиник и модернизировать около 70 существующих медучреждений. В обновленном хирургическом корпусе в Можайске разместятся приемное, хирургическое, травматологическое, гинекологическое, анестезиолого-реанимационное и эндоскопическое отделения, современный операционный блок, а также кабинеты МРТ и рентген-диагностики. Оказывать помощь пациентам здесь будут порядка 150 специалистов разных профилей. Жительница Можайска рассказала, что раньше за хирургической помощью приходилось ездить в Москву, а теперь она станет доступнее.

Фото: местное отделение "Единой России" в Можайске

«Раньше за сложными операциями и обследованиями приходилось ездить далеко от дома: это и время, и силы, и нервы. Теперь все будет рядом. Очень радостно видеть, как преображается старое здание. Хорошо, что нас, жителей, слышат и учитывают наши предложения», – поделилась Екатерина.

Фото: местное отделение "Единой России" в Красногорске

Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем, а также идет установка лифтов. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов отметил, что модернизированный корпус будет принимать не только жителей Можайского округа, но и пациентов из соседних муниципалитетов Подмосковья – Рузы и Наро-Фоминска, а также из близлежащих населенных пунктов Смоленской области. Строительная готовность объекта превышает 73%, а его открытие запланировано на начало 2027 года. В Красногорске завершается подготовка к открытию поликлиники в ЖК «Новая Рига». Медучреждение рассчитано на 150 посещений в смену, его открытие намечено на декабрь этого года. В поликлинике откроют кабинеты педиатров, терапевтов, неотложной помощи и медицинской профилактики, а также зоны вакцинации и забора крови. По мере укомплектования штата прием начнут вести узкие специалисты. В кабинете функциональной диагностики пациенты смогут пройти электрокардиографию. Для посетителей с признаками ОРВИ предусмотрен отдельный вход. Кроме того, планируется закупить оборудование для ультразвуковой диагностики.

«Поликлиника рассчитана на обслуживание десяти тысяч жителей. Здесь будут работать 30 врачей и 40 человек среднего медперсонала. На первом этапе помощь смогут получать 2,5 тысячи детей и шесть тысяч взрослых», — сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Артур Бадретдинов.

Кроме того, в 2026 году в Красногорске по Народной программе откроются поликлиника в ЖК «Аникеевский» на 130 посещений в смену и детско-взрослая поликлиника в ЖК «Ильинские луга» на 400 посещений. Продолжается и строительство пристройки к поликлинике № 4 в Нахабине, рассчитанной на 550 пациентов в смену. В Подмосковье по Народной программе, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, проводится масштабная модернизация здравоохранения. За пять лет в регионе построено порядка 60 объектов здравоохранения, привлечено около 57 тысяч новых медицинских специалистов. Обновление первичного звена медицины коснулось двух миллионов жителей. До конца этого года будет построено 16 новых объектов и капитально отремонтировано 26 больниц и поликлиник.