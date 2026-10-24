Мониторинг водных объектов провели в Мытищах

Специалисты управления экологии провели выездное обследование реки Раздерихи в деревне Шолохово. Поводом для проверки стали жалобы на загрязнение воды в районе сброса стоков жилого комплекса «Экодолье Шолохово».

Представители Министерства экологии и природопользования Московской области и лаборатории «Экоцентр» присоединились к мониторингу. Хотя у жилого комплекса есть все необходимые разрешения, возникли подозрения в ненадлежащей работе очистных сооружений.

Эксперты взяли пробы воды в трех точках: в месте сброса, а также выше и ниже по течению. Анализ позволит установить степень влияния стоков на реку и выявить возможные нарушения закона. В случае подтверждения фактов загрязнения будет рассчитан экологический ущерб.

Ранее в Шолохове уже проводили экологические мероприятия: весной расчистили русло реки Раздерихи — это помогло улучшить пропускную способность водотока и снизить риски подтопления деревни во время паводков.

Как подчеркнул директор управления экологии Алексей Королев, контроль за состоянием водных объектов проводится в округе на регулярной основе.

«Задача — не только устранять уже возникшие проблемы, но и своевременно выявлять их причины, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения экологической обстановки. Работа по мониторингу водных объектов в Мытищах будет продолжена», — добавил он.