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    Более 1,5 млн жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья вакцинировались против гриппа. Прививочная кампания продолжается, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

    Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Взрослых также прививают в мобильных комплексах и на предприятиях, а детей — в образовательных учреждениях.

    По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений.

    Перед введением вакцины пациента осматривает медицинский работник, чтобы проверить возможные противопоказания.

    Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

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