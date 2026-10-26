Более 1,5 млн жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья вакцинировались против гриппа. Прививочная кампания продолжается, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Взрослых также прививают в мобильных комплексах и на предприятиях, а детей — в образовательных учреждениях.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений.

Перед введением вакцины пациента осматривает медицинский работник, чтобы проверить возможные противопоказания.

Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».