Пожарные учения провели в пансионате в Воскресенске

Учения были направлены на отработку алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах с круглосуточным пребыванием людей. По сценарию в одном из помещений пансионата произошло возгорание.

Основными задачами для участников стали оперативное обнаружение очага, своевременное оповещение персонала и безопасная эвакуация всех проживающих из «опасной зоны».

Особое внимание уделили специфике работы с маломобильными гражданами. Пожарные отработали приемы развертывания сил и средств в стесненных условиях, организацию спасательных работ и подачу огнетушащих веществ с учетом планировки здания.

По завершении учений руководство гарнизона провело детальный разбор действий личного состава и персонала.

«Проведение подобных тренировок — необходимая часть системной работы по обеспечению безопасности на социально значимых объектах. Полученный опыт и выявленные нюансы будут учтены при дальнейшем совершенствовании системы реагирования на чрезвычайные ситуации», — отметили сотрудники МЧС России.