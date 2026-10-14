Пожарные учения провели в пансионате в Воскресенске
13 октября на базе гериатрического пансионата «Хорлово» прошли плановые пожарно-тактические учения. Мероприятие организовал Воскресенский пожарно-спасательный гарнизон.
Учения были направлены на отработку алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах с круглосуточным пребыванием людей. По сценарию в одном из помещений пансионата произошло возгорание.
Основными задачами для участников стали оперативное обнаружение очага, своевременное оповещение персонала и безопасная эвакуация всех проживающих из «опасной зоны».
Особое внимание уделили специфике работы с маломобильными гражданами. Пожарные отработали приемы развертывания сил и средств в стесненных условиях, организацию спасательных работ и подачу огнетушащих веществ с учетом планировки здания.
По завершении учений руководство гарнизона провело детальный разбор действий личного состава и персонала.
«Проведение подобных тренировок — необходимая часть системной работы по обеспечению безопасности на социально значимых объектах. Полученный опыт и выявленные нюансы будут учтены при дальнейшем совершенствовании системы реагирования на чрезвычайные ситуации», — отметили сотрудники МЧС России.