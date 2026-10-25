День работников сельского хозяйства отметили в Наро-Фоминском округе

Мероприятие провели 23 октября в доме культуры «Головково». В рамках торжества депутат Московской областной Думы Роман Шамнэ поздравил коллектив совхоза «Головково» с профессиональным праздником.

В этот день чествовали людей, чей ежедневный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны и региона, а жителей — свежими продуктами высокого качества.

Значимую роль в развитии сельскохозяйственной отрасли округа играет совхоз «Головково» — одно из старейших предприятий Московской области.

Совхоз специализируется на производстве и поставках государству молока и мяса крупного рогатого скота, а также обеспечивает общественное животноводство кормами собственного производства. Предприятие не только сохраняет традиции аграрного труда, но и последовательно внедряет современные технологии, благодаря чему на протяжении десятилетий остается одним из ведущих игроков в сельскохозяйственной сфере региона.

Роман Шамнэ выразил благодарность работникам за весомый вклад в развитие отрасли и обеспечение продовольственной безопасности жителей. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм ряд сотрудников совхоза был отмечен наградами и памятными подарками от Московской областной Думы.

Водитель совхоза Сергей Подгорнов удостоен знака «За труды». Благодарственными письмами награждены оператор машинного доения Елена Шашкина и тракторист Гиеджон Уринбоев.

Праздник стал еще одним поводом подчеркнуть важность труда аграриев и выразить признательность тем, кто ежедневно заботится о продовольственном благополучии региона.