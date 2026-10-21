Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление 12-этажного дома в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя продолжается капитальный ремонт 12-этажного жилого дома. В здании уже обновили фасад и кровлю, заменили окна и инженерные сети, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Сейчас подрядчики приводят в порядок подъезды и восстанавливают отмостку.

В программу ремонта включили 35 квартир. В помещениях выполняют полный комплекс работ — от прокладки коммуникаций и черновой отделки до установки сантехники, дверей, розеток, выключателей и декоративных элементов.

Качество работ на всех этапах проверяют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта при областном МинЖКХ.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат», — отметил глава ведомства Кирилл Григорьев.