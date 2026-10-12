Национальные сопоставительные исследования начались в школах Подмосковья

С 2 по 16 октября пройдет оценка воспитательной работы, в ней примут участие ученики 8-х, 9-х и 10-х классов школ региона. Оценка уровня функциональной грамотности запланирована на 20 и 22 октября — в ней примут участие 6-е и 9-е классы из 14 школ. Анкетирование по финансовой грамотности для учеников 7-х, 10-х классов и колледжей пройдет 27 и 29 октября, в федеральную выборку по этому направлению вошли 23 образовательные организации.

Продолжительность выполнения работ НСИ для всех обучающихся составляет два урока (не более 45 минут каждый) с перерывом не менее 10 минут.

Кроме того, с 12 по 30 октября пройдет анонимный опрос родителей обучающихся. Пройти анкетирование можно в удобное время, получив реквизиты доступа у ответственного организатора в своей школе или организации СПО. Опрос займет не более 20 минут. Его результаты помогут выявить факторы, влияющие на успешность воспитания и обучения детей, определить лучшие практики взаимодействия семьи и школы, а также меры для улучшения качества образовательного процесса.

Результаты исследования не влияют на перевод в следующий класс или курс, на годовые отметки, а также на получение аттестата или диплома. На федеральном уровне результаты анкетирования используются для непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования Российской Федерации.