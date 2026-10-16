Внутренние коммуникации обновили еще в 195 многоквартирных домах Подмосковья

В Подмосковье с начала года приняли результаты капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 195 многоквартирных домах. Работы завершили в 43 округах, а до конца года обновление коммуникаций планируют провести еще в 348 зданиях. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Больше всего объектов приняли в Химках — 53 дома. В Балашихе работы завершили в 31 многоквартирном доме, в Подольске и Воскресенске — в 30 в каждом, в Лобне — в 23. Только с начала октября специалисты проверили результаты ремонта в 49 зданиях.

В этом году также изменились условия привлечения подрядчиков. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, договоры теперь заключают на срок до одного года, причем в каждый контракт можно включить не более пяти домов. Все предусмотренные работы необходимо завершить до 31 декабря, перенос сроков не допускается. Кроме того, выполнять ремонт теперь могут и муниципальные управляющие компании, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций.

По словам министра, эти меры призваны ускорить ремонт и сократить количество расторгнутых договоров.

Внутридомовые инженерные системы включают отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Для проведения капитального ремонта собственники квартир должны обеспечить специалистам доступ к стоякам внутри помещений. Если попасть к коммуникациям не удается, представители Фонда капитального ремонта Московской области составляют акт о недопуске. Это может привести к задержке работ.