Более 3,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 3,3 миллиона человек. В ходе обследований медики выявили свыше 111 тысяч заболеваний, о которых пациенты ранее не знали, а также почти 2,2 тысячи случаев злокачественных новообразований.

По словам заместителя председателя правительства региона — министра здравоохранения Максима Забелина, своевременная диагностика позволяет обнаружить болезни еще до появления симптомов и начать лечение. Пациентов, которым необходимы дополнительные исследования или медицинская помощь, направили к профильным специалистам.

Пройти комплексное обследование жители могут бесплатно в поликлинике, к которой прикреплены. Узнать результаты можно дистанционно во время телемедицинской консультации с врачом. Если все необходимые исследования первого этапа проведены в течение года, заключение также появится в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот Дениса в мессенджере «Макс».

Обследования проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».