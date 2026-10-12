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    Детский сад № 15 в Жуковском капитально отремонтируют в этом году

    Фото: Минстрой МО

    В городском округе Жуковский на улице Гагарина, 44, завершается капитальный ремонт дошкольного отделения № 15. Строительная готовность объекта составляет 87%, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

    Работы ведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «СемьЯ».

    «В настоящее время на объекте работают 50 человек, 1 единица техники. Строители приступили к пусконаладочным работам, ведут отделочные, фасадные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций, благоустройством прилегающей территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В здании площадью 1761,3 квадратных метра обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех внутренних помещениях, обновят входную группу, модернизируют пищеблок. Прилегающую территорию благоустроят.

    Завершить работы по этому объекту планируется в четвертом квартале 2026 года.

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