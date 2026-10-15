Новые автобусные маршруты запустили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта. На маршруты № 367о, 1224, 355, 356, 438 и 308с вышли 18 новых автобусов модели КАВЗ-4270.

Как отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов, обновление подвижного состава идет на маршрутах, связывающих жилые комплексы со станциями метро, где пассажиропоток особенно высок. «Мы продолжаем системную работу по обновлению общественного транспорта в округе», — подчеркнул он.

Вместимость каждого автобуса КАВЗ-4270 составляет 90 пассажиров, включая 28 посадочных мест. Низкий пол, система книлинга и механическая аппарель облегчают посадку и высадку, в том числе для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Новые комфортные автобусы распределены по маршрутам следующим образом:

— № 367о «Остров — м. Домодедовская» — 2 автобуса;

— № 1224 «Суханово — м. Бульвар Дмитрия Донского» — 4 автобуса;

— № 355 «Слобода — м. Домодедовская» — 4 автобуса;

— № 356 «Жилгородок — м. Домодедовская» — 4 автобуса;

— № 439 «Горки Ленинские — м. Домодедовская» — 2 автобуса;

— № 308с «ЖК „Горки парк“ — м. Домодедовская» — 2 автобуса.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова добавили, что обновление подвижного состава позволит повысить качество ежедневных поездок жителей. Одним из приоритетов является обеспечение комфорта пассажиров, включая маломобильных граждан и родителей с колясками, для чего и предусмотрены низкопольные автобусы.