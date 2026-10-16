Бесплатное занятие для будущих мам проведут в Орехово-Зуеве 20 октября

Родители Орехова-Зуева смогут посетить бесплатное занятие Школы материнства 20 октября и узнать больше о подготовке к появлению ребенка. Встреча будет посвящена изменениям в организме женщины во время беременности, медицинскому наблюдению и возможностям партнерских родов в местном роддоме. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Занятие проведет акушер-гинеколог Елена Снегирь. Участникам расскажут, как протекает беременность с физиологической точки зрения, какие этапы наблюдения важно пройти и что включает комплексная услуга «Рождение ребенка». Отдельную часть программы посвятят партнерским родам в Орехово-Зуевском родильном доме.

«Подготовка к родам — это не формальность, а важный шаг к спокойствию и уверенности будущих родителей. На нашей встрече мы разберем, как меняется организм женщины во время беременности, какие этапы наблюдения необходимо пройти, а также подробно расскажем о партнерских родах, которые мы активно поддерживаем в нашем родильном доме», — сказала она.

Мероприятие начнется в 13:00 в актовом зале женской консультации по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 30. Участие бесплатное, записываться заранее не нужно.